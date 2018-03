Carpool Karaoke de mamás apoyando la difusión del Día Mundial del síndrome de Down se vuelve viral

Londrés, Reino Unido .– Tomando como base el programa estadounidense del comediante James Corden, quien pasea y canta dentro de un auto con diversas personalidades de la farándula, el grupo de Facebook, Designer Genes, creó un video donde 50 madres cantan dentro de un coche acompañadas de sus huijos que padecen sindrome de down y cuyo día internacional se conmemora este 21 de marzo.

En la grabación compartida en el perfil oficial del grupo, se aprecian 50 mamás y 50 niños cantan el éxito A thousand Years, de Christina Perri, con la técnica “makaton”, un sistema de comunicación que mezcla el lenguaje de signos con la voz hablada, informó El País. El nombre dado al video es “50 mamás, 50 niños, 1 cromosoma extra” y hasta el momento cuenta con más de dos millones de visualizaciones.

También te puede interesar: ONU conmemora este 21 de marzo el Día Internacional del Sindrome de Down

Jamie McCallum, quien vive en Gales y es uno de los coordinadores de la página de Facebook, indicó que muchas de las madres del grupo aprendieron este lenguaje viendo vídeos de Singing Hands, organización que aplica terapia musical para mejorar la comunicación con niños con diferentes minusvalías.

La iniciativa llamó la atención de Corden quien compartió la grabación a través de su cuenta de Twitter.

This is the most beautiful Carpool Karaoke. It made me cry. #wouldntchangeathing x https://t.co/56CwvSXY87

— James Corden (@JKCorden) 16 de marzo de 2018