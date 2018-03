Costa este de Estados Unidos paralizada por la tormenta de nieve ‘Toby’

Nueva York, Estados Unidos .- El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos reportó que la tormenta de nieve “Toby”, afectará gran parte de la cosa este de la nación gobernada por Donald Trump, debido a ello instituciones oficiales, empresas privadas y escuelas optaron por comunicar a sus empleados y usuarios que permanecerían clausuradas durante toda la jornada de este 21 de marzo.

De acuerdo con Excelsior, incluso Trump optó por cancelar todos sus actos oficiales previstos para este día debido al tiempo, según informó la Casa Blanca a través de un comunicado. Por su parte Aeroméxico informó que canceló cinco vuelos hacia y desde Nueva York programados para este miércoles, debido a las condiciones climatológicas que afectan a dicha ciudad, así como a Washington y Boston.

Por su parte el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió en rueda de prensa de que se trata de una tormenta seria y anticipó que la situación empeorará durante el día debido, sobre todo, a los fuertes viento.

I am declaring a state of emergency for New York City, and Putnam, Rockland, Westchester, Nassau and Suffolk counties.

I urge New Yorkers to plan ahead for the harsh weather conditions expected throughout the rest of the day. pic.twitter.com/kgqlQ1sqhE

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 21 de marzo de 2018