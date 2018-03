Donald Trump anuncia medidas arancelarias contra China por 60 mil mdd

Washington, Estados Unidos .– Una nueva medida en contra del libre comerció fue anunciada este jueves por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien en semanas anteriores impuso un aumento de impuestos a las naciones extranjeras que exportan acero y aluminio a EUA, ahora el mandatario solicitó que se impongan aranceles por 60 mil millones de dólares contra China, debido al supuesto robo de propiedad intelectual realizado por el país asiático ademas del alto déficit comercial que tienen con la nación comunista.

“Nuestro déficit con China es el mayor de la historia de la humanidad y es hora de acabar con él. La palabra clave es reciprocidad. Queremos tarifas espejo: si nos gravan, gravamos igual. Lo que no puede ser es que a nuestros coches les impongan una tarifa del 25 por ciento y que nosotros a los suyos solo del 2 por ciento”, aseguró Trump durante el mensaje dado para fundamentar esta medida. Añadió que ésta era una de las acciones que ayudarán a reducir el déficit comercial de Estados Unidos, lo que hará al país “más fuerte y rico”.

As a candidate, I pledged that if elected I would use every lawful tool to combat unfair trade, protect American workers, and defend our national security. Today, we took another critical step to fulfill that commitment. https://t.co/7NBI0Dibmx pic.twitter.com/nmzqos3BUA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de marzo de 2018