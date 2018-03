Con timidez y alertas de riesgo ingresan a Colombia las criptomonedas

En Colombia las criptomonedas empiezan ya a comercializarse, aúnque todavía con temores del mercado y advertencias de las autoridades por el riesgo que tiene este sistema monetario para los inversionistas.

Bogotá, 27 Mar (Notimex).- En Colombia, la compañía estadunidense Athena Bitcoin fue la que empezó la instalación de los primeros cajeros para comprar y cambiar en el mercado local los distintos tipos de criptomonedas con una proyección de unos 150 mil dólares al mes.

En noviembre del año pasado, un grupo que se conoce como SCOL creó su propia criptomoneda SColcoin, con una preventa entre el 14 de enero y el 14 de febrero e iniciaron de forma permanente en este mes de marzo la venta de la moneda en su exchange.

Según la firma, este “proyecto debe solucionar un problema de una comunidad, es decir proyectos pequeños enfocados a la niñez, discapacitados, población marginada, adultos mayores, medio ambiente, agricultura, arte, deportes, cultura, música, mujeres cabeza de hogar, salud”.

Ante la incursión de la criptomoneda en el mercado colombiano, la Superintendencia de Sociedades alertó al público sobre los riesgos de llevar sus recursos hacia negocios que prometen grandes retornos y supuestamente relacionados con esquemas que se disfrazan de multinivel y de criptomonedas.

El gerente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recomendó tener cuidado con esta clase de promesas “porque las denominadas criptomonedas no son consideradas como una divisa, no tienen el respaldo de un país o de un banco central que pueda garantizar que allí hay una seguridad en la inversión”.

Reyes Villamizar agregó que incluso en determinados casos, cuando hay supuestos clubes de inversión y se ofrecen rendimientos fijos, se corre el riesgo de caer en esquemas de captación ilegal con las implicaciones civiles y penales del caso”.

Sobre la invitación a invertir en este tipo de esquemas, con la expectativa de obtener ganancias rápidas, Reyes Villamizar hizo un llamado para que las personas no arriesguen sus ahorros ni comprometan su libertad.

Enfatizó en señalar que “quien promueva por cualquier medio (incluidas las páginas web, redes sociales, aplicaciones y demás métodos promocionales electrónicos, físicos o de voz a voz) esquemas que den lugar a la captación masiva y habitual de recursos del público, será responsable penal y civilmente por sus actuaciones”.

Para el central Banco de la República de Colombia, las denominadas criptomonedas son un fenómeno global que empezó con timidez pero que ha venido apareciendo con mayor fuerza en economías desarrolladas y emergentes, incluida la de este país sudamericano.

“El bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones. (…)”, advirtieron las autoridades monetarias.

Una investigación de un grupo de expertos del banco emisor, dirigida por la codirectora Ana Fernanda Maiguashca, señaló que el mercado de criptomonedas es muy activo con más de 700 esquemas en competencia.

Para los expertos bancarios, entre las criptomonedas que más se transan y son utilizadas están Bitcoin, Ripple y Ether y recordaron que en julio de 2017, Bitcoin y Ether alcanzaron un valor de mercado de 60 mil millones de dólares y las siguientes 30 más cotizadas alcanzaron los 21 mil millones de dólares.

Los investigadores advirtieron que “no hay acuerdo sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas (moneda, valor, instrumento de pago, activo). Se han introducido regulaciones asociadas a negocios específicos como los EXs sobre mantenimiento y reporte de información, conocimiento del cliente, protección al consumidor y normas asociadas al LA/FT”.

Para los especialistas del banco central, los riesgos más sobresalientes son: La integridad financiera, debido a que estos esquemas pueden convertirse fácilmente en canales para actividades asociadas al LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y la evasión fiscal.

Otro riesgo importante es la protección del consumidor “en la medida en que operadores especializados entren a ofrecer servicios de negociación, custodia y transferencia de fondos en criptomonedas”.

Por Edelmiro Franco. Corresponsal

