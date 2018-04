Alertan que grieta surgida en Kenia podría dividir al continente africano

Narok, Kenia.– El pasado 19 de marzo una grieta de 15 metros de profundidad y varios kilómetros de extensión se abrió al suroeste de Kenia y recientes estudios indican que la misma está vinculada a la falla tectónica conocida como Valle del Rift de África Oriental, la cual diversos geólogos aseguran que provocará una división de África.

En declaraciones emitidas a la BBC, Lucía Pérez Díaz geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del colegio Royal Holloway, indicó que “la actividad a lo largo de la rama oriental del Valle del Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia”.

La especialista aseguró que esta grieta es única en el planeta “porque permite observar las diferentes etapas de la fisuración en vivo”. Por su parte David Adede explicó a Daily Nation que la formación de la misma se debe a las actividades tectónicas y volcánicas del pasado: en el fondo del valle se encuentra el volcán Suswa, además cerca se ubica el volcán Monte Longonot, por lo que podrían existir muchas fallas volcánicas ocultas.

“A pesar de que la grieta ha permanecido tectónicamente inactiva en el pasado reciente, podría haber movimientos profundos dentro de la corteza terrestre que han creado unas zonas de debilidad que se extienden hasta la superficie”, explicó el científico quien recordó que existe la teoría de que cuatro países ubicados en Cuerno de África, Somalia, la mitad de Etiopía, Kenia y Tanzania, se separarán de África para formar un nuevo continente, con base en la plaza tectónica conocida como ‘la Placa Somalí’, en aproximadamente 10-50 millones de años.

El proceso comenzó en el 2005 con la aparición de una grieta de más de 60 kilómetros en Etiopía después de la erupción del volcán Dabbahu. La falla no ha dejado de crecer desde entonces y una decena de nuevas grietas ha aparecido en un período de cuatro años, reportaron científicos británicos en el 2009.

