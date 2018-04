Se registra un tiroteo en las oficinas centrales de YouTube

Reportes de Reuters confirmaban que la policía de San Bruno, condado en donde se localizan las instalaciones donde se registró el tiroteo, se encuentra buscando a un tirador dentro de las oficinas en las cuales se estima que laboran 1700 empleados.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

Los primeros indicios señalan que la posible responsable del ataque seria una mujer y según CNN, hay de 4 a 5 pacientes en camino al hospital Stanford, confirmó ese centro médico pero se desconocen sus condiciones. Mientras que uno de los trabajadores de la empresa comentó al medio ; “Escuché disparos y vi a gente corriendo mientras estaba en mi escritorio”, dijo Vadim Lavrusik, que aseguró que estaba “encerrado dentro de una habitación con compañeros de trabajo”.

De igual forma Google confirmó, vía Twitter, que se encontraba colaborando con las autoridades para para atender el incidente.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.

— Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018