Para saber si estos datos han sido guardados sin tu consentimiento, debes ir a configuración y acceder a “Descarga una copia de tu información”.

Facebook atraviesa por una de sus peores crisis, luego de que en días pasados usuarios denunciaran que la red social recolectaba sus llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El escándalo ha aumentado, ya que esta semana Facebook Inc. dio a conocer que la información personal de hasta 87 millones de usuarios, principalmente de Estados Unidos, fue tomada indebidamente por la consultora Cambridge Analytica, que trabajo en la campaña del ahora presidente Donald Trump.

La cifra inicial se había fijado en alrededor de 50 millones de usuarios afectados, pero ahora se piensa que podrían ser casi 90 millones.

En respuesta, Cambridge Analytica compartió un comunicado en el que aseguró que solo había recibido datos de “30 millones” de personas a través de la compañía Global Science Research (GSR), que, según Facebook, los transmitió sin autorización.

CA también insistió en que no utilizó estos datos como parte de su trabajo para el equipo de campaña de Trump, y que borró toda la información cuando Facebook le informó en 2015 que se habían transmitido sin autorización.

En medio de la crisis, usuarios de Facebook han descubierto que la red social ha almacenado datos personales, aún después de haber sido borrados, como mensajes de texto y llamadas telefónicas hechas incluso un año atrás.

Oh wow my deleted Facebook Zip file contains info on every single phone cellphone call and text I made for about a year- cool totally not creepy.

— Mat Johnson (@mat_johnson) March 23, 2018