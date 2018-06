“Comercio tonto”: el explosivo tuit de Trump en contra de Canadá y el G7

La cumbre de los países más industrializados concluye sin que se haya logrado el objetivo primario: rebajar las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y la UE.

La cumbre del G7 no pudo tener un final más desastroso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la brecha entre la nación de las barras y las estrellas y los países del G7, al no suscribir en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de los países industrializados.

El sábado, el final de la cumbre G7, realizada en Canadá, concluyó en tensiones. Todo inició en la rueda de clausura, cuando Justin Trudeau, primer ministro canadiense, criticó la política proteccionista de Trump, lo que provocó la furia del republicano. Apenas minutos más tarde, el republicano arremetió en su cuenta oficial de Twitter, donde dio a conocer que había ordenado no suscribir el texto conjunto.

“Sobre la base de las falsas declaraciones de Justin en su rueda de prensa, y el hecho de que Canadá está gravando con aranceles masivos a nuestros ganaderos, trabajadores y empresas, he instruido a nuestros representantes para que no apoyen el comunicado mientras miramos los aranceles sobre los automóviles que entran en el mercado estadounidense”, arremetió Trump en la red social, fiel a su talente imprevisible.

De esta forma, la cumbre de los países más industrializados concluye sin que se haya logrado el objetivo primario: rebajar las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y la UE.

EU contra el resto del mundo

Este lunes, Trump continuó con su retórica volcánica. En Twitter, escribió:

“Comercio justo ahora se llama ´comercio tonto´ si no es Recíproco. Según un comunicado de Canadá, ganan casi 100 mil millones de dólares en comercio con Estados Unidos (¡supongo que se jactaban y fueron atrapados!). El mínimo es 17B. Impuesto Lácteo de nosotros al 270% ¡Justin actúa herido cuando se le plantea un desafío!”.

Eso no fue todo, Trump también aprovechó para criticar a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), a quienes acusó de pagar menos que EU para mantener la alianza militar.

“Estados Unidos paga casi todo el costo de la OTAN, protegiendo a muchos de estos mismos países que nos estafan en el comercio (¡pagan sólo una fracción del costo! ¡Y se ríen!). La Unión Europea tennia un superávit de 151,000 millones de dólares, ¡Deberían pagar mucho más por el Ejército!”.

“Protegemos a Europa (lo que es bueno) con grandes pérdidas financieras, y luego somos golpeados injustamente en el comercio. ¡Se acerca un cambio!”, amenazó el presidente.

¿Un gran conflicto?

Las tensiones al interior del G7, destacan expertos, han llegado a niveles nunca antes vistos. Christopher Meyer, veterano diplomático y embajador de Reino Unidos en EU entre 1997 y 2003, aseguró al programa Newshour de la BBC que en casi un siglo no ha ocurrido algo similar.

“Había vivido que alguien hiciera interpretaciones diferentes de un texto ambiguo, pero esto no tiene precedentes desde 1945”, comentó.

Lo alarmante, señala, es que esto puede desembocar en “un retorno al orden de la política de potencias que se dio en el siglo XIX”.

