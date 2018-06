Tan sólo desde abril de este año, más de 2,300 niños inmigrantes han sido separados de sus padres al ser detenidos en la frontera con México mientras intentaban ingresar a EU.

“¡Mami, mami!”, “¡quiero ir con papá!”, piden desesperados diez niños centroamericanos que la semana pasada fueron separados de sus padres por las autoridades migratorias en la frontera con México.

Estos llantos, tan intensos que ponen la piel de gallina, forman parte de una grabación obtenida por ProPublica, un sitio de noticias independiente que ha revelado el drama de las familias indocumentadas que son separadas en la frontera.

Es una grabación atroz. No hacen falta siquiera las imágenes para que sea estremecedora; en los audios se escuchan los llantos desesperados de niños que se oyen todos los días en alguna instalación de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos.

“Yo no quiero que paren a mi papá, no quiero que lo deporten”, dice una niña entre sollozos. “Yo no me quiero separar de mi papi”, dice otra. En un momento dado, un agente fronterizo que habla español dice: “Tenemos una orquesta”, como si se tratase de un espectáculo divertido y no de un cántico estremecedor.

En otro momento, se oye la voz de una angustiada pequeña salvadoreña de seis años que suplica la dejen llamar a su tía.

“Me puedo ir con mi tía por lo menos, tengo el número de ella. Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, dice entre sollozos la pequeñita que asegura que ha memorizado el número de su familiar, pero no hay ninguna respuesta.

El mar de llanto que se escucha en la grabación es apenas una muestra de lo que se vive día a día en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza y de acuerdo con ProPublica, desde abril de este año, más de 2,300 niños inmigrantes han sido separados de sus padres.

Just In: these are pictures of the tents that are set up in Tornillo (West Texas) to house children who’ve been separated from their families after crossing the border illegally

Source: Administration for Children and Families at the US Dept of Health and Human Services pic.twitter.com/830ydULf5g

— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 18, 2018