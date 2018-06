La expulsión de migrantes sin la oportunidad de comparecer ante un juez significaría la violación del debido proceso en términos de normativas locales e internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este fin de semana de nueva cuenta en contra de los inmigrantes indocumentados, y en sus redes sociales calificó como una “invasión” lo que vive el país ante la llegada de visitantes ilegales.

Las declaraciones del presidente ocurren en medio del caos que ha provocado su política migratoria. La semana pasada, ante la presión local e internacional, Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los niños sean separados de sus padres cuando estos sean detenidos por la Patrulla Fronteriza.

La presión en contra de Trump fue provocada por la filtración a la prensa de un desgarrador audio en el que se mostraba el llanto de los niños pequeños que fueron separados de sus padres, quienes ahora siguen un proceso judicial por entrar de forma ilegal a EU.

Protestas, marchas, mítines y reclamos bipartidistas, al final, el sábado por la noche, el Gobierno estadounidense facilitó el proceso de reunión de 2,300 niños migrantes con sus padres, pero el reencuentro de las familias está todavía lejos de concretarse.

Y pese a las críticas, Trump no cesa de expresar su rechazo a los inmigrantes ilegales.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018