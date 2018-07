Justin Trudeau felicita a AMLO por triunfo; se comprometen a continuar el TLCAN

México .- El ministro canadiense felicitó al AMLO por su triunfo en las elecciones del 1 de julio y comentó que tendrán como prioridad la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Earlier today, I spoke with President-elect @lopezobrador_ by phone. It was great to chat about our shared goals for Canadians & Mexicans, and I look forward to meeting soon and working together to create good jobs for people in both our countries. https://t.co/7Q0UlGv0xl

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2 de julio de 2018