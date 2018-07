Detienen a una mujer que intentó escalar la Estatua de la Libertad [Video]

Durante la celebración de la independencia de Estados Unidos una mujer, que protestaba contra la política migratoria de Donald Trump, intentó escalar la Estatua de la Libertad.

Nueva York, Estados Unidos .- El 4 de julio se conmemora la firma de Declaración de Independencia estadounidense, en la cual el país actualmente gobernado por Donald Trump proclamó en 1776 su separación formal del Imperio británico, pero este año un activista intento escalar la Estatua de la Libertad en protesta por la política migratoria implementada por el magnate inmobiliario.

De acuerdo con CNN, la persona logró subir hasta la base de la estatua pero posteriormente fue arrestada junto con otros siete individuos que se sospecha la ayudaron a escalar el monumento histórico. En las imágenes compartidas en las redes sociales se aprecia a la mujer caminando de un lado a otro debajo de la sandalia de la Dama Libertad para luego sentarse y desplegar una pequeña bandera o estandarte.

El monumento se encuentra en la isla llamada, Liberty Island, la cual fue evacuada mientras la policía detenía a los manifestantes declaró Jerry Willis, del Servicio de Parques Nacionales. El Departamento de Policía de Nueva York dice que tres de sus unidades de servicio de emergencia y una unidad portuaria están en el lugar.

En declaraciones retomadas por la cadena de noticias Martin Joseph Quinn, miembro del grupo de protesta Rise and Resist, que realizó una manifestación horas antes de que la mujer intentará escalar la estatua declaró que esa actividad no era parte del plande la protesta del día de hoy. “Ella subió sin nuestro conocimiento. No fue parte de nuestra acción. Estamos profundamente preocupados por su seguridad “, agregó Quinn.

Rise and Resist es un grupo activista político anti-Trump con sede en la ciudad de Nueva York, según su sitio web.

