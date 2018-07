Johan es sólo uno más de los miles de niños inmigrantes, la mayoría centroamericanos, que han sido separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de Donald Trump.

Para muchos, es la gota que derramó el vaso. La evidencia más clara de que la actual política migrante de Estados Unidos es cruel, por momentos absurda.

Su nombre es Johan. Un pequeño de apenas un año de edad que permanece en custodia federal debido a que fue separado de sus padres cuando estos intentaban cruzar de forma ilegal la frontera sur.

Te puede interesar: La tragedia que exige solución – Los niños migrantes

El pequeño, vestido con una camisa verde, tomaba leche de su biberón, jugaba con una pequeña pelota que se encendía cada vez que rebotaba y a veces pedía agua. Era parte de la larga fila de niños que comparecieron este fin de semana ante un juez de inmigración en Phoenix.

El propio juez John W. Richarson no logró disimular su incomodidad ante lo absurdo de la situación. La audiencia es parte de los procedimientos jurídicos en Estados Unidos, en los que se pregunta a los migrantes acusados de violar la legislación si han entendido los procedimientos iniciados en su contra.

“Me avergüenza hacer la pregunta, porque desconozco a quién se la explicarían, a menos que crean que un niño de 1 año puede aprender la ley de inmigración”, explicó Richardson al abogado que representa al menor.

Johan es sólo uno más de los miles de niños inmigrantes, la mayoría centroamericanos, que han sido separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero”, promovida por el presidente Donald Trump.

Estos pequeños, muchos de ellos menores de cuatro años de edad, destaca Time, no tienen el derecho a tener un abogado asignado por la corte y 90% son regresados a su país de origen sin la intervención de un defensor, según la agrupación Kids in Need of Defense, que les provee representación jurídica.

El abogado de Johan señaló que el pequeño fue llevado a EU por su padre, de quien fue separado por las autoridades de inmigración. El padre del menor fue deportado a Honduras bajo el engaño, señaló el abogado, de que podría llevarse consigo a su hijo.

Completamente solo y bajo la custodia de las autoridades de EU, Johan espero en el juzgado de Phoenix durante casi una hora antes de que fuera su turno. El reportero de la AP que dio a conocer el caso destacó que durante casi todo este tiempo estuvo tranquilo, sin embargo, lloró de forma “histérica” durante los minutos que una empleada lo entregó a otra para arreglar su pañalera.

El juez Richardson insistió más de una vez al abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que debía tomar nota de los casos que implican a niños chicos debido al plazo dado al gobierno para cumplir con la reunificación de familias.

El abogado respondió que desconocía detalles del plazo y que un departamento distinto dentro del ICE se encargaba de los asuntos de ese tipo. Más tarde, la portavoz del ICE, Jennifer Elzea, señaló que el abogado sabía de la orden judicial pero que desconocía los detalles de los plazos “y no quería hacer declaraciones incorrectas”.

Finalmente, Johan recibió una orden de salida voluntaria con la que será enviado a Honduras para reunirse con su familia. Pero no sé sabe cuándo, ni cómo, ni a qué costo.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram