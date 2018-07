Rescate en Tailandia: Todos los niños y su entrenador son rescatados con vida

Los rescatistas confirmaron la noticia, las 13 víctimas han salido de la cueva al norte de Tailandia, una labor extraordinaria que involucró especialistas nacionales e internacionales y mantuvo al mundo entero atentos al desenlace.

Primero fueron cuatro niños los que fueron rescatados, los más débiles y vulnerables, siguieron cuatro más y el resto, junto con el entrenador tuvieron que esperar 24 horas para poder reiniciar las labores a contratiempo, amenazadas por las lluvias y el riesgo de más inundaciones.

“No sabemos si esto es un milagro, ciencia o qué. Los 13 Jabalíes Salvajes están ahora fuera de la cueva”, compartieron los marines en sus redes sociales, en referencia al nombre del equipo de fútbol.

La noticia del rescate con vida del total de niños y su entrenador causó regocijo a nivel mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se congratuló con la noticia y envió felicitaciones a los marinos y reconoció el excelente trabajo que realizaron.

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment – all freed, great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2018