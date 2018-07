Estas son las 12 propuestas de AMLO para transformar a México

El fundador de Morena también propuso considerar como delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción en todas las modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral.

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy claro en ello: busca pasar a la historia como, dice, un buen presidente. Falta un largo tramo para comprobar si sus intenciones se cristalizan o si, por el contrario, se ven comprometidas.

Por el momento, y meses antes de tomar oficialmente las riendas del Ejecutivo, Obrador presentó este miércoles 12 reformas prioritarias para iniciar “la cuarta transformación del país”.

Este miércoles, Andrés Manuel tuvo una reunión privada con senadores y diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia. En el encuentro, Obrador dio a conocer que las iniciativas que mandará al Congreso como presidente serán:

Ley Reglamentaria sobre Salarios Mínimos.

Creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Abolición de fueros y Privilegios.

Nuevos delitos graves: corrupción, robo de combustibles y fraude electoral.

Trasladar al Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Revocar Decretos sobre privatizacion del Agua.

Revocar Leyes de la Reforma Educativa.

Incorporar al artículo 3º constitucional el derecho a la educación superior.

Quitar las trabas para la consulta popular.

Reformas sobre aumento al salario mínimo en la frontera.

Ajustar la administración al plan de austeridad, sin despidos de trabajadores de base.

Presupuesto y Ley de Ingresos.

Revocación de Mandato.

Promete cumplir

Tras la reunión, Obrador ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que no actuó con demagogia durante la campaña electoral y que tuvo el cuidado de no ofrecer cosas que no iba a cumplir, “por eso puedo decir que todo lo que ofrecí lo voy a cumplir”, aseguró.

El fundador de Morena también propuso considerar como delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción en todas las modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral, de cualquier tipo.

También precisó que se pretende modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa, así como establecer en la ley el mecanismo para la consulta y para la revocación del mandato, y que todos los procedimientos de consulta ciudadana tengan carácter vinculatorio.

