Trump visita Reino Unido en medio de protestas sin precedente

Sobre el Parlamento británico sobrevuela un gigantesco bebé inflable, es de color naranja, su expresión, tan familiar en los últimos años, muestra una rabieta de Donald Trump. Abajo, en las calles, cientos de personas se manifiestan en contra de la visita del presidente estadounidense a Reino Unido.

Las protestas sin precedentes en Reino Unidos desde las masivas protestas contra la guerra de Irak en 2003 iniciaron ayer, horas antes del arribo de Trump. Londres ha sido el centro focal de estas protestas, por lo que las principales actividades del republicano (como el encuentro con Theresa May y la reina Isabel II) se realizaron fuera de la capital.

#TrumpBaby just gave @realDonaldTrump the welcome he deserves. “I guess when they put out blimps to make me feel unwelcome, no reason for me to go to London." pic.twitter.com/LoakgcaXai — Trump Baby (@TrumpBabyUK) July 13, 2018

Eso no ha impedido que en las calles se escuche música de mariachis, grabaciones del llanto de niños migrantes que fueron separados de sus padres. Debido a esto, Trump y su esposa Melania visitarán la capital del país sólo la noche de este viernes para alojarse en la residencia del embajador de EU.

La reunión con May y la Reina Isabel II será en las residencias de Chequers y Windsor. Y hay buenas razones para ello. Trump ha seguido su habitual discurso polémico y ya ha hecho varias declaraciones incomodas que han provocado el rechazo de miles de británicos.

Trump contra May

Apenas unas horas después de arribar a su primera visita en Reino Unido como presidente, Trump fue citado por el tabloide británico The Sun, que divulgó sus presuntas críticas hechas a la primera ministra, Theresa May.

I’m literally dying right now. This is the “Massive” baby Trump balloon? This cost 30,000 dollars. How many liberals are going to pretend this was how small it was supposed to be. pic.twitter.com/V8cN2R4K8f — MixedOpinions (@mixedopinionss) July 13, 2018

Supuestamente, Trump habría asegurado que May, diciendo que podría poner en peligro cualquier futuro acuerdo comercial con Estados Unidos debido al manejo que ha hecho del Brexit. En cambio, habría a uno de los principales rivales de May, el alcalde de Londres había hecho un “trabajo terrible” y sugirió que Europa estaba ” perdiendo “su cultura debido a la afluencia de migrantes”.

The Sun publicó este viernes la entrevista exclusiva que había hecho a Trump en meses pasados, para coincidir con la visita de Estado. Cabe destacar que The Sun es un conocido tabloide conocido por haber mantenido una intensa campaña para convencer a la población de las bondades de votar a favor del Brexit en 2016.

Huge #TrumpProtest in Portland Place. Can’t see how it will move south down Regent St as thousands are still heading north from Oxford Circus, being corralled round onto Mortimer St then Gt Portland St to join rear.. which is now up near the park. pic.twitter.com/FIah4lToX2 — John Wilson (@JohnWilson14) July 13, 2018

Tras la publicación de la entrevista este viernes, Trump calificó lo referido como “fake news” y aseguró que “Desafortunadamente se hizo una historia, que por lo general estuvo bien, pero no incluyó lo que dije sobre la Primera Ministra. Y dije cosas estupendas (sobre ella)”.

“Yo no critiqué a la Primera Ministra, tengo mucho respeto por la Primera Ministra”, señaló el norteamericano.

Migrantes

E en el tema que ha mantenido indignado a muchos, el de la migración, Trump no se ha desdicho. El mandatario estadounidense advirtió recientemente a la UE de que la “migración está tomando Europa”

Tras la cumbre de líderes de la OTAN, Trump aseguró que, a pesar de las protestas, a la gente “le gusta mi política migratoria” y prueba de ello es, en su opinión, la llegada al poder del italiano Giuseppe Conte o el Brexit.

“Gané las elecciones por la migración y Conte también ganó por sus ideas sobre migración”, señaló antes de su visita oficial a Reino Unido donde.

