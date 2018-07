Trump dice que encuentro con Putin fue “un muy buen comienzo”

Los presidentes se reunieron hoy, poco después del mediodía, en el palacio presidencial ubicado en el corazón de la capital de Finlandia, sede de cumbres Este-Oeste.

El esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, concluyó la mañana de este lunes en medio de la expectativa mundial.

Las dos potencias han vivido meses de tensiones, pero el día de hoy, en conferencia de prensa tras el encuentro, Trump señaló que ha sido “un buen comienzo para todos” la reunión que sostuvo con Putin.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

— John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018