Integrantes de Pussy Riot son sentenciados a prisión tras invadir la final del Mundial

Tras lograr burlar la seguridad y adentrarse al campo de juego en el Estadio Luzhniki en la capital de Rusia, integrantes del grupo Pussy Riot invadieron ayer el terreno de juego durante la final del Mundial que disputaban Francia y Croacia.

La invasión al campo se llevó a cabo en el segundo tiempo. En total cuatro personas entraron a la cancha, dos miembros de la banda junto con una estudiante de la Universidad Plekhanov y el esposo de una de las integrantes del grupo.

Veronika Nikulshina, estudiante de 21 años; Olga Kurachyova, de 31 años y ex empleada de BBC Rusia; Pyotr Verzilov, de 31 años y marido de una de las miembros más prominentes del grupo; y Olga Pakhtusova, de 25 años, son las personas que saltaron al campo en forma de protesta y fueron puestas bajo arresto.

Se informó que ellos fueron acusados de delitos administrativos y no delictivos, lo que significa que probablemente evitarán ser enviados a una prisión de alta seguridad, como a la que fueron enviadas las integrantes de la banda después de su famosa protesta dentro de una catedral en el 2012.

El grupo ha criticado abiertamente al presidente Vladimir Putin, quien estaba en el estadio y vio cómo la policía persiguió a los invasores del campo y los arrestó.

En un video de algunos minutos después de su arresto, se ve a un policía referirse a Nikulshina como una “perra” y le pregunta si “¿Entonces no te importa una mie*** Rusia?”

Increíblemente, se escucha a uno de los oficiales decir que lamenta que ya no sea 1937, cuando Joseph Stalin estaba en el poder y los disidentes eran ejecutados sin ser sometidos a juicio.

So much for the tolerant World Cup atmosphere. From the video of @gruppa_voina's police interrogation after @pussyrrriot's final protest, a cop says: "You shit all over Russia, yes?! It's a shame it's not 1937 anymore!"pic.twitter.com/YhhKiuZLkk

— max seddon (@maxseddon) July 15, 2018