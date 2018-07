Graban el intento de un oso grizzli por atrapar a un kayakista [Video]

Uno de los integrantes de un recorrido por el río canadiense Elaho grabó el momento en que un oso grizzli se lanza al agua en lo que parece ser un intento por atrapar a un joven que viajaba sobre un kayak.

Columbia Británica, Canadá .- Los ataques realizados por los animales salvajes en contra de las personas, en la mayoría de los casos, es debido a una imprudencia de las personas, como invadir el territorio de los mamíferos o acercarse demasiado a ellos,lo que implica una amenaza directa en su contra. En el caso de un video captado en el río canadiense Elaho, esto no sucedió ya que sin provocación alguna un oso grizzli intentó atrapar a un joven que viaja en su kayak.

En las imágenes compartidas en las redes sociales se observa el momento en que el plantígrado se lanza al agua y comienza a nadar hacia el paseante que no se percata de la cercanía del animal, por lo que no hace intento alguna por alejarse de la zona y no es si no hasta que otro turista le advierte de la presencia del mamífero es que comienza a remar para evitar ser capturado.

De acuerdo con RT, el video fue filmado por uno de los guías del recorrido quien externó su asombro por la acción del animal, quien finalmente no logró atrapar a su presa.

Por su parte Simon Gravel, sargento del servicio de conservación natural de la provincia, aseveró que nunca había oído hablar de que un oso grizzli hubiera atacado un kayak.

“Habíamos observado casos en los que un oso negro o un oso pardo espantaban a la gente. La mayoría de las veces se trataba de una conducta defensiva. Los animales solo trataban de comunicarse con los humanos que se encontraban en su territorio”, recalcó Gravel.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram