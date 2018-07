Trump revela que EU esta listo para negociar un acuerdo comercial independiente con México

Washington, Estados Unidos .– De nueva cuenta un comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, pone en duda la viabilidad de continuar con las renegociaciones del Tratado del Libre Comercio del América del Norte (TLCAN) ya que el multimillonario aseguró que su administración podría negociar un pacto comercial independiente con México.

De acuerdo con El Economista, el mandatario aseguró, durante una reunión de su gabinete con la prensa, que se habían dado “buenas sesiones” con México y con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Esto en referencia a la visita realizada por Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, que se reunió con López Obrador, quien declaró que quiere tener una buena relación con Estados Unidos y que su equipo de transición participará en futuras negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Las rondas de negociación entre los tres países integrantes del tratado comercial se pospusieron debido a las elecciones en México pero se espera que continúen antes de que finalice el mes de julio.

3.4 million jobs created since our great Election Victory – far greater than ever anticipated, and only getting better as new and greatly improved Trade Deals start coming to fruition!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2018