Redes sociales conmemoran el natalició 100 de Nelson Mandela

Mientras que en Johannesburgo, Sudáfrica, personalidades de todo el mundo se unían en una marcha para recordar el natalicio número 100 del activista social, político e icono de la lucha en contra de la segregación racial en África, Nelson Mandela, las redes sociales se unieron a la celebración recordando parte del legado de Mandela.

Facebook presentaba un video donde resume parte de la vida del ex presidente de África y donde pide recordar las acciones celebradas por él.”El centenario de Nelson Mandela es un momento que debemos celebrar en todo el mundo. Anclaremos el legado de “Madiba” como una forma de inspirar a las personas a hacer el bien en su propia comunidad, estén donde estén en el mundo “, indica el texto que acompaña la publicación.

De igual forma la plataforma de comunicación señaló que en algunos países se activará un marco de perfil de cámara con una cita de Mandela.

Como parte de los eventos organizados por el centenario del nacimiento de Mandela, el expressidente de Estados Unidos ,Barack Obama, ofreció un discurso en la conferencia anual de Mandela en Johannesburgo.

Distintas instituciones internacionales como la ONU y líderes políticos como la primera ministra británica, Theresa May, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, así como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez conmemoraron la fecha a través de sus cuentas en las redes sociales.

También se pronunciaron algunos presidentes latinoamericanos como el brasileño Michel Temer, el venezolano Nicolás Maduro y el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Tuve la suerte de encontrarme con Nelson Mandela muchas veces y siempre me impresionó su sabiduría y compasión. Madiba nos mostró que valores como el perdón, el respeto y el servicio no son solo palabras sino acciones concretas que todos podemos acometer”, publicó en su cuenta de twitter el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Fallecido en 2013, Mandela o Madiba, como se lo llamaban afectuosamente en Sudáfrica, fue el primer presidente electo en ese país y el primer jefe de Estado negro sudafricano, luego de haber pasado 27 años en prisión acusado de sabotaje.

I was fortunate to meet Nelson Mandela many times and was always impressed by his wisdom and compassion. Madiba showed us that values such as forgiveness, respect and service are not just words but concrete actions we can all take. #Mandela100 pic.twitter.com/xpaZCjTFza

— António Guterres (@antonioguterres) 17 de julio de 2018