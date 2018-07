Cierran el espacio aéreo de Bélgica debido a un error informático

Bélgica, Bruselas.- Autoridades aeroespaciales de Bélgica dieron la orden de que ningún avión despegue dentro del territorio belga esto debido a un error informático, de igual forma se informó que la operación también implica que todos aquellos naves que estén actualmente en el espacio aéreo del país europeo deben salir del mismo.

De acuerdo con DW, el problema se suscito en el sistema del procesado de datos de vuelos de la empresa, Belgocontrol, encargada del tráfico aéreo de Bélgica.

A través de su cuenta de twitter la empresa europea indicó que “Belgocontrol está llevando a cabo una operación de evacuación de su espacio aéreo por un problema con el sistema de carga de datos de vuelo”.

Por ello desde las 16:00 horas local (14.00 GMT), los vuelos en curso están siendo desviados a aeropuertos de otros países, mientras que los que aún no han despegado se encuentran bloqueados en tierra hasta nueva orden.

Belgocontrol operates a clear the sky. There is a problem with the loading of flight data information. We work to find a solution to the problem.

