El conflicto entre EU y Irán, que ha escalado en los últimos meses, tiene su origen en el programa nuclear de la República Islámica.

Fiel a su estilo explosivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió este domingo al presidente iraní, Hasan Rohaní, que “nunca, nunca” vuelva a amenazar a EU, si no quiere sufrir consecuencias históricas.

“NUNCA, NUNCA VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ UNAS CONSECUENCIAS QUE POCOS HAN SUFRIDO EN LA HISTORIA. YA NO SOMOS UN PAÍS QUE ACEPTARÁ SUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡SEA CAUTELOSO!”, fue el estridente mensaje, escrito en mayúsculas, que el mandatario estadounidense compartió en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Trump revela que EU esta listo para negociar un acuerdo comercial independiente con México

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018