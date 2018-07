Este domingo, Trump amenazó a los legisladores republicanos, la mayoría en el Congreso, con cerrar el gobierno federal si no aprobaban los fondos que exige para la Seguridad Fronteriza y para el muro.

A pesar de los intercambios cordiales que ha mantenido con el virtual presidente electo de México, Donald Trump no ha cambiado su opinión en materia migratoria, de hecho, busca acelerar la construcción de un polémico muro fronterizo para impedir la migración ilegal.

El mandatario estadounidense publicó hoy un tuit en el que reiteró que su país debe reforzar la seguridad fronteriza, y urgió a continuar con la construcción del muro, “pero mucho más rápido”.

We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities – go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!

“Debemos tener seguridad fronteriza, eliminar la migración en cadena, el sorteo, la captura y liberación, y liberar las Ciudades Santuario; vamos por la migración por méritos, protejamos a ICE y a las autoridades policiales y, por su puesto, continuemos construyendo , ¡pero mucho más rápido, el muro!”, escribió el magnate de las bienes raíces

El tuit de este lunes es la última crítica que ha realizado el mandatario al Congreso federal estadounidense, al que reprocha por rechazar la aprobación de los fondos que se necesitan para iniciar la construcción del muro fronterizo.

Apenas este domingo, Trump amenazó a los legisladores republicanos, la mayoría en el Congreso, con cerrar el gobierno federal si no aprobaban los fondos que exige para la Seguridad Fronteriza y para el muro. Lo hizo también en un tuit, en el que precisó que el paro de actividades del gobierno federal sería responsabilidad de los demócratas, aunque el mensaje estuvo dirigido a los legisladores republicanos.

“Estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro. Tenemos que deshacernos de la Lotería, el Arresto y la Liberación, etc. y finalmente ir hacia a un sistema de Inmigración basado en el MÉRITO“, escribió Trump este domingo al referirse al sistema de lotería para conceder residencias permanentes a indocumentados que cumplen ciertos requisitos.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018