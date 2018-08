Explosión de dron atenta contra Maduro en evento militar

Caracas.- “Se trata de un atentado para matarme”, dijo el primer mandatario de izquierda en declaraciones en televisión nacional después de haberse registrado la explosión de un dron en un evento encabezado por Maduro y altos funcionarios de su gobierno.

Los hechos se registraron durante un desfile militar en Caracas, el cual fue abruptamente interrumpido ante la explosión de un artefacto volador que, de acuerdo a testigos, se dirigía hacia el área donde se encontraba el presidente.

Atentado contra Maduro VIDEO

#BREAKING: #Venezuela: New video of #Maduro security personal protecting him during tonight’s assassination attemp pic.twitter.com/qDEetVp0fQ

