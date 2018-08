Fuerte sismo en Indonesia suma al menos 32 muertos: VIDEO

Denpasar.- Pánico y desesperación fueron los primeros sentimientos que invadieron a los habitantes y vacacionistas de la isla de Lombok, en Indonesia cuando un sismo de magnitud 7.0.

De acuerdo a datos revelados por Agung Pramuja, responsable de la Agencia de Mitigación de Desastres de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a Reuters al menos 32 personas murieron, muchas en partes del norte y oeste de Lombok.

El sismo con una profundidad de 10 kilómetros se registró una semana después de un terremoto de magnitud 6.4 que mató a 14 personas en Lombok y por un período breve dejó varados a centenares de excursionistas en las laderas de un volcán.

A 6.9-magnitude earthquake hits #lombok – indonesia.

may Allah make it easy for the believers there 😔

the following video from local masjids there#indonesia 5 Aug pic.twitter.com/pNpQnYhopu

