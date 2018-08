Explosión cerca del aeropuerto de Bolonia deja enorme cráter y 55 heridos [VIDEO]

Italia.- Al menos dos personas muertas y 55 heridas es el saldo que arrojan las autoridades italianas sobre el trágico accidente registrado en la zona de Borgo Panigale, cercana al aeropuerto Guglielmo Marconi de Bolonia.

Según información que rescata el diario La Reppublica, la explosión de un camión cisterna se registró por un accidente vial y las llamas se extendieron a los otros vehículos que estaban estacionados en dos concesionarios cercanos.

La policía del municipio de Bolonia informó en su cuenta de Twitter que el accidente se registró en la vía Marco Emilio Lepido. “La circulación se ha visto afectada, no solo en la autopista, sino también en la zona de Borgo Panigale”, ha precisado.

Los medios locales y transeúntes han compartido en redes sociales los estragos de la explosión. Un tramo de la carretera se ve rodeado de grandes llamas y la columna de humo negro puede verse desde distintas zonas de la ciudad.

#PMBologna A causa incidente in Autostrada, si è verificata un’esplosione con conseguente incendio all’altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale. #ViabiliBO

