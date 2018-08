Una lamentable noticia embarga al mundo tras darse a conocer la muerte de Kofi Annan, el ghanés que durante sus dos mandatos al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfocó sus trabajos en la lucha por la paz y representó a la organización en la transición hacia el nuevo milenio.

De acuerdo a información dada a conocer por su fundación, Annan falleció la mañana del s{abado 18 de agosto en compañía de su familia, su segunda esposa Nane, y sus hijos Ama, Kojo y Nina, después de padecer una breve enfermedad.

Annan nació en Ghana en 1938, fue el séptimo secretario general de la ONU, de 1997 a 2006, y el primero en ascender desde dentro de la organización desde su primer cargo en la Organización Mundial de la Salud de oficial administrativo y de presupuesto en 1962.

Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2001, junto con la ONU, por “revitalizar” el cuerpo y dar “prioridad a los derechos humanos”.

Annan fue criticado durante su tiempo como jefe de las fuerzas de paz de la ONU por no haber “detenido el genocidio en Ruanda en la década de 1990”.

“La comunidad internacional falló en Ruanda y eso nos debe dejar siempre con un sentimiento de pesar amargo”, dijo Annan en 2004 en entrevista con Reuters. “Creí en ese momento que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Pero después del genocidio me di cuenta de que había más que podía y debería haber hecho para hacer sonar la alarma y obtener apoyo”.

Había sido miembro de The Elders, un grupo de líderes globales por los derechos humanos, desde su fundación en 2007. En 2013, se convirtió en su presidente.

“Lo extrañaremos muchísimo en todo el mundo, al igual que el personal de la Fundación y sus muchos antiguos colegas del sistema de las Naciones Unidas”, indicó la Fundación Kofi Annan en el comunicado compartido en Twitter. “Él permanecerá en nuestros corazones para siempre”.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ

— Kofi Annan (@KofiAnnan) August 18, 2018