En tan sólo cuatro días, decenas de maestros habían donado más días de los que necesitaba para cubrir en su totalidad la quimioterapia que necesitaba.

Ocurrió en Florida, Estados Unidos. Robert Goodman, un maestro de historia, se enfrentaba a una situación desesperada: en mayo de este año fue diagnosticado con cáncer de colón, por lo que tuvo que iniciar de inmediato un tratamiento de quimioterapia para salvar la vida.

Pidió sus días de vacaciones y el tiempo de licencia con paga que le correspondía, pero la debilitante enfermedad y el tratamiento siguieron su curso y para junio sus días de licencia se habían agotado. Para Goodman se habrían ahora dos posibilidades: regresar a clases con los efectos de la quimioterapia (que debe continuar hasta octubre), débil y con resfriados constantes, o tomar una licencia sin remuneración.

“La quimioterapia realmente te molesta. Me preguntaba cómo podría levantarme a las 5 de la mañana todos los días. ¿Cómo podría manejar los diferentes efectos secundarios estando rodeado de niños? ¿Cómo podría cuidar de los niños trayendo gripe y resfriados a la escuela?”, comentó el maestro a la BBC.

Pero justo cuando el panorama se volvía más negro, Goodman pudo utilizar una cláusula del sistema escolar de Florida en la que se estipula que los maestros pueden intercambiar licencias por enfermedad entre sí, o en este caso, donarlas.

Ayuda urgente ahora: Lucha contra el cáncer: yo trabajo en la Escuela Secundaria Palm Beach Gardens. Estoy pendiente de una licencia por catástrofe por parte del distrito escolar, pero estoy corto por 20 días de baja por enfermedad para reunir los requisitos. Ya utilicé 38 días este año, que ya es todo lo que me quedaba, porque estuve enfermo hace un par de años y los usé aproximadamente por dos semanas. Agradecería mucho si puedo obtener 20 días más por enfermedad de cualquier maestro o empleado del distrito, que me permita tener más tiempo para recuperarme en la batalla con la quimioterapia durante 12 semanas, lo cual debería ser tiempo suficiente para completar al menos el tratamiento. Así que si alguno de los maestros amigos están por ahí, corran la voz por mí. Para donar, pueden enviar un correo electrónico a Recursos Humanos a Juan.diaz@palmbeachschools.org. Si no, regresaré al trabajo el 6 de agosto y nunca tendré otra oportunidad de solicitar la licencia. Gracias a todos por su apoyo durante este momento de mi vida”, fue el mensaje que el profesor compartió en sus redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que su suerte cambiara. En tan sólo cuatro días decenas de maestros habían donado más días de los que necesitaba para cubrir en su totalidad la quimioterapia que necesitaba: más de 100 días.

“Me sorprendió lo rápido que sucedió. Pero no me sorprendió que los maestros lo hicieran. Los maestros siempre dan, es una profesión en la que se trata de dar. Pero fue extraordinario que tanta gente estuviera dispuesta a donar esos días para mí”, señaló Goodman.

Y es que con el género gesto de sus compañeros, el profesor podrá ausentarse de la escuela hasta enero de 2019, y tendrá suficiente tiempo para descansar y recuperarse por completo del ciclo de quimioterapias que le esperan.