El peligroso huracán Lane de categoría 5 amenaza Hawái y podría impactar la principal isla tropical entre el jueves y el sábado, advierten autoridades.

El huracán Lane continúa fortaleciéndose en aguas del pacífico y ha incrementado su fuerza a categoría 5 con vientos sostenidos de más de 250 kilómetros por hora.

De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu, en su último reporte, Lane se ubicaba a 514 kilómetros de de Ka Lae, el punto más meridional de la Isla Grande de Hawái y de Estados Unidos.

UPDATE: #Lane is officially a dangerous category 5 storm with maximum sustained winds of 160mph. Lane is only one of two category 5 hurricanes to pass within 350 miles of the state according to database records. The last was Hurricane John in 1994. #hiwx pic.twitter.com/dFY0VvTaX8 — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) 22 de agosto de 2018

El servicio meteorológico ha advertido que Hawái y las pequeñas islas podrían presentar estragos por altos oleajes, lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Además, informó que si Lane mantiene su curso actual, podría impactar las principales islas hawaianas entre el jueves 23 y el sábado 25 de agosto.

5am: #Lane is a category 4 storm this morning as it continues WNW toward the state. Maui County has been upgraded to a Hurricane Warning, and a Hurricane Watch has been issued for Kauai County. Visit https://t.co/fUefWa9aTA for a full list of current watches and warnings #hiwx pic.twitter.com/dTBe4b8TUt — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) 22 de agosto de 2018

La alerta de emergencia fue activada por el gobierno de Hawái y se ha solicitado a la población extremar precauciones y mantenerte atenta a los avisos de protección civil, además de ubicar centros de refugios en caso de ser necesario.