Revelan ganadores de los premios ‘lo mejor del turismo de lujo’

Un castillo irlandés fue nombrado como el mejor hotel del mundo, por otro lado, California tiene el mejor restaurante. Conoce aquí a los ganadores de los premios ‘lo mejor del turismo de lujo’.

El hotel Adare Manor, que se ubica en un castillo de Limerick, República de Irlanda, obtuvo el máximo galardón en el trigésimo premio anual Virtuoso Best of the Best en Las Vegas, el cual fue elegido por más de 18 mil profesionales de la industria de viajes en 50 países.

También se otorgaron premios al mejor bar, restaurante, diseño de hotel y más. A continuación te presentamos a los ganadores de estos premios.

Hotel del año: Adare Manor, Limerick, Irlanda

Adare Manor es una estructura neogótica localizada en una finca de 840 acres que data del año 1700. El hotel cuenta con un total de 104 habitaciones, un salón de baile con capacidad de 350 personas, un spa La Mer y un campo de golf remodelado recientemente.

Quienes votaron en el premio Virtuoso elogiaron a Adame Manor por ser un hotel icónico que “personifica la excelencia en la hospitalidad de lujo”.

Los jueces explicaron: “Adare Manor reabrió sus puertas en noviembre del 2017 tras una restauración, remodelación y expansión exhaustiva de 21 meses, la cual marcó un nuevo inicio para esta propiedad histórica. La calidez del personal, el servicio personalizado y lo extraordinario de las experiencias crean un sentido de pertenencia y hogar para los huéspedes”.

Mejor logro en diseño: The Silo Hotel, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

El ganador del premio al diseño sobresaliente es The Silo Hotel, el cual cuenta con 28 habitaciones. Cada habitación es diseñada individualmente por el propietario y cuesta entre mil y 11 mil 600 dólares por noche.

El hotel también cuenta con una piscina en la azotea y una colección de 300 piezas de arte africano contemporáneo.

Mejor experiencia gastronómica: The Restaurant, Meadowood Napa Valley, St. Helena, California.

El ganador a la mejor experiencia culinaria es para The Restaurant en Meadowood, un complejo aislado en Napa Valley.

El restaurante cuenta con una cocina americana moderna resultado de las buenas relaciones con los artesanos, cultivadores y recolectores locales.

Su jardín de una hectárea otorga cultivos estacionales utilizando técnicas orgánicas y sostenibles para mejorar la relación entre el paisaje, el sistema alimentario y la comunidad.

Jay Johnson, de Coastline Travel Advisors, quien participó en la votación, dijo: “El servicio es sobresaliente con una gran atención al detalle desde el momento en que llegamos, un excelente menú y un precio que no daña mi economía”.

Mejor bar: The Donovan Bar, Brown’s Hotel, Londres, Reino Unido

El recientemente renovado The Donovan Bar recibió el premio al mejor bar de lujo en todo el mundo.

Este bar lleva el nombre del famoso fotógrafo Sir Terence Donovan y presenta su trabajo en expuestos en las paredes del lugar, creando un diseño elegante pero accesible.

El bar ofrece cócteles exclusivos, un ambiente íntimo y la ubicación perfecta en Mayfair.

Miriam Geiser de KK Travels Worldwide dijo que The Donovan Bar es una “excelente mezcla del inglés contemporáneo y tradicional con bebidas fantásticas y un gran servicio”.

Ganadores a los premios Virtuoso 2018 lo mejor de lo mejor:

Hotel del año: Adare Manor, Limerick, Irlanda.

Mejor diseño: The Silo Hotel, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La mejor experiencia gastronómica: Meadowood Napa Valley – The Restaurant, St. Helena, California, EE. UU.

Mejor bar: Brown’s Hotel, A Rocco Forte Hotel – The Donovan Bar, Londres, Reino Unido.

Liderazgo del turismo sostenible: Six Senses Douro Valley, Lamego, Portugal.

Mejor programa para familias: The Ranch at Rock Creek, Philipsburg, Montana, Estados Unidos.

Mejor programa de bienestar: BodyHoliday Saint Lucia – Castries, Santa Lucia.

Mejor artista virtuoso recién llegado: Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, París Francia.

Mejor Embajador del Hotel Virtuoso: Andrea Filippi, Belmond.

Hotelero del año: Patrizio Cipollini, Four Seasons Hotel Firenze, Florencia, Italia.

También te puede interesar: Estos son los hospedajes más solicitados en Airbnb