Incendios forestales en Canadá tiñen un lago de rojo carmesí [Video]

Columbia Británica, Canadá.– Los incendios forestales que azotaron este verano los bosques de Canadá, donde incluso bomberos mexicanos colaboraron en el control de los mismos ya que de acuerdo con reportes locales aún hay 664 lugares de conflagración en el país cuyo escudo es una hoja de maple, y desde el pasado en la provincia de Columbia Británica se declaró estado de emergencia debido a los mismos.

Autoridades canadienses indican que hasta el momento se tiene registrado que el fuego abarca un área de 118 mil hectáreas y se han emitido órdenes de evacuación que abarcan a más de mil 500 propiedades, que afectan a cerca de 3 mil personas. Dentro de este desastre natural el canadiense Tracy Calogheros ha capturado diversas instantáneas que muestran los cambios sufridos en este ecosistema.

Varias de estas fotografias fueron compartidas en las redes sociales, en donde los usuarios han señalado que parecen tomadas en la superficie del planeta marte, debido al intenso color rojo carmesí que inundan las postales, ejemplo de esto es un video del lago François, ubicado en el condado de Nechako.

This video just blows my mind. No filter. This is the #islandlakefire off of #iownaisland last night as the wind came up for the first time since Sunday! I have never seen light like this #bcwildfires #francoislake #marscape #redplanet pic.twitter.com/4WiA3OYRl8

— Tracy Calogheros (@TracyCalogheros) 23 de agosto de 2018