Las autoridades migratorias de EU confirmaron la detención de 160 inmigrantes indocumentados que trabajaban en una fábrica de tráileres en Irving, Texas, al norte de Dallas

Inició como un bullicio afuera de la fábrica de remolques de la firma Load Tail, al noreste de Texas.

Cientos de trabajadores de la empresa vieron como al menos 300 agentes federales de inmigración se congregaban afuera de su lugar de trabajo, primero pensaron que quizá se trataba de un operativo en las cercanías, pero muy pronto se volvió evidente: estaban allí por sus compañeros de trabajo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que detuvo a 160 inmigrantes indocumentados que trabajaban en una fábrica de tráileres en Irving, Texas, al norte de Dallas, luego de meses de investigación en contra de la compañía Load Trail.

De acuerdo con las indagatorias, la compañía reincidió en la contratación de inmigrantes indocumentados, luego de que hace cuatro años, en 2014, fuera obligada a pagar una multa de 445 mil dólares tras descubrirse a 170 trabajadores indocumentados en su planta.

Las autoridades migratorias informaron en un comunicado que el operativo se realizó después de descubrir que la compañía Load Trail pudo haber contratado voluntariamente a más de 150 personas utilizando documentos de identificación falsos, la misma estrategia que habían utilizado en 2014.

When ICE agents entered the Load Trail factory from “every entrance,” many workers hit the ground like Dennis Perry. Some were tackled. A few ran to hide near shelves. U. S. citizens were divided from other workers and given green bracelets, Perry says. 3/ pic.twitter.com/4fvMND5piM

— Dianne Solis (@disolis) August 28, 2018