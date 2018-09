El ejercicio reveló que 60% de los mil 003 adultos encuestados considera que el desempeño del mandatario ha quedado a deber o que ha sido ineficiente.

Las cosas ya no marchan tan bien para el presidente de Estados Unidos, al menos no el ámbito de la aprobación de su gobierno.

De acuerdo con las más recientes encuestas, más de la mitad de los estadounidenses han reprobado la forma en que Trump ha llevado las riendas del Gobierno.

Una encuesta realizada por la cadena ABC y el diario The Washington Post, encontró que seis de cada diez estadounidenses desaprueba el trabajo realizado por el presidente Trump.

Te puede interesar: Donald Trump amenaza a Canadá, al Congreso de EU y al TLCAN

El ejercicio reveló que 60 por ciento de los mil 003 adultos encuestados considera que el desempeño del mandatario ha quedado a deber o que ha sido ineficiente.

Esto significa que Trump alcanzó un nuevo mínimo de calificación, ya que sólo el 36 por ciento de los estadounidenses lo aprueban. Adicionalmente, 63 por ciento de los encuestados se dijo a favor de la continuación sin impedimentos de la investigación de Robert Mueller en el caso de la presunta intromisión de Rusia en las pasadas elecciones estadunidenses y el 64 por ciento dijo que el fiscal general, Jeff Sessions, “no” debería ser despedido.

El sondeo se realizó del 26 al 29 de agosto del presente año, una semana posterior al escándalo por las condenas por fraude fiscal y Bancario del exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

Tras darse a conocer los resultados de la encuesta, Trump utilizó su perfil de Twitter para compartir otra encuesta que presenta resultados diferentes y en los que se destaca que más norteamericanos apoyan su gestión. Cabe destacar que esta encuesta fue realizada por el medio independiente de colección de información pública, Rasmussen Reports.

“(La encuesta de Rasmussen) acaba de salir con un 48 por ciento de aprobación a pesar de las constantes e intensas Noticias Falsas. Más alta que el día de las elecciones y más alta que la del Presidente Obama. ¡Rasmussen fue una de las encuestas más precisas el día de la elección!”, escribió Trump.

.@Rasmussen_Poll just came out at 48% approval rate despite the constant and intense Fake News. Higher than Election Day and higher than President Obama. Rasmussen was one of the most accurate Election Day polls!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018