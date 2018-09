¿Quién escribió columna anónima sobre Trump en el New York Times?

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump podría enfrentar la peor crisis de credibilidad en la historia moderna de mandatarios estadounidenses después de que fuera publicada una columna anónima por un alto funcionario del gobierno en el reconocido diario The New York Times (NYT).

En el artículo titulado “Soy parte de la resistencia dentro de la Administración de Trump”, el alto funcionario revela lo que día a día se enfrenta el equipo de Trump para sortear las decisiones irreflexivas del primer mandatario, con la finalidad de mantener al país a flote.

“Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadounidenses deberían saber que hay adultos a cargo”, escribió el autor.

En reacción, el presidente Trump emitió, por su acostumbrada vía, Twitter, mensajes en los que calificó al presunto funcionario de su gobierno como un “cobarde” y cargó contra The New York Times llamándolo “fallido” y presumió de sus logros económicos como prueba de su liderazgo. Mirando a las cámaras, dijo: “Nadie va a estar ni siquiera cerca de vencerme en 2020 por lo que hemos hecho”.

Más tarde, escribió un mensaje en Twitter con una sola palabra: “¿TRAICIÓN?”. En otro tuit dijo: “¡Si la COBARDE persona anónima existe realmente, el Times debe, por propósitos de Seguridad Nacional, entregarlo al gobierno ahora mismo!”.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018