Estados Unidos.- Una nueva tragedia relacionada con el uso de armas se registró este jueves 6 de septiembre en Fountain Square de Cincinnati, Ohio, con un tiroteo que dejó el saldo de al menos tres personas muertas y varios heridos.

De acuerdo a información de medios locales, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) 6 de septiembre de 2018