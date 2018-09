Huracán Florence amenaza Carolina del Norte como categoría 4: Mapas

El huracán Florence amenaza Carolina del Norte siendo uno de los más fuertes hasta ahora registrados en la temporada de huracanes 2018.

Estados Unidos.- Con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, el huracán Florence alcanzó la categoría 4 en aguas del Atlántico, amenazando directamente las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur donde podría tocar tierra el jueves.

De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, citado por Reuters., Florence es considerado un huracán extremadamente peligroso y a medida en que se acerca a las costas estadounidenses se fortalece, manteniendo su ruta a unos 1,985 kilómetros al sureste de Cabo de Miedo, en Carolina del Norte.

NOAA’s #GOES16 continues to monitor the progress of #HurricaneFlorence, late this afternoon, Sept. 9, 2018. @NHC_Atlantic says: “Interests in the southeastern and mid-Atlantic states should monitor the progress of Florence.” pic.twitter.com/g0OHAjr8ZQ — NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) 9 de septiembre de 2018

Alerta máxima por Florence

Toda la isla de Hatteras está bajo orden de evacuación obligatoria y otras partes del archipiélago Outer Banks tendrán que evacuar antes del martes, mientras que los gobiernos de las Carolinas han alertado sobre la presencia de fuertes vientos que podrían azotar a partir del miércoles.

Virginia se unió al estado de emergencia de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los residentes han sido advertidos de que Florence podría causar crecidas peligrosas en la costa e inundaciones en el interior por “lluvias prolongadas y excepcionalmente fuertes”.

This weekend is a good time for interests along the U.S. East Coast to review their hurricane plan. pic.twitter.com/Vb1YxIqZ3b — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 7 de septiembre de 2018