Los destinos europeos más hermosos y económicos

Aquí te mostramos los destinos más bellos del mundo cuyos costos no son muy elevados; además, no son los lugares más populares por lo que la cantidad de turistas es baja y puedes explorarlas sin problema.

¿Buscas un lugar para vacacionar que no afecte tu economía y no se encuentre lleno de turistas? Ya sea que quieras visitar la playa, un pueblo antiguo o una ciudad llena de arte, estos sitios no solo te cautivarán, también procurarán tu bolsillo.

Dole, Francia

Este encantador pueblo se ubica en la región de Franche-Comte, en el este de Francia, y es una puerta de entrada para viajes de esquí en los Alpes. Para aquellos que simplemente buscan una escapada, hay buenos restaurantes, museos, uno de ellos que data del siglo XVI y un museo de bellas artes, además de hermosos paisajes y una bella arquitectura. Dijon, la antigua capital de Borgoña, y Beaune, la famosa ciudad vinícola, están a una hora de distancia en coche.

Kosice, Eslovaquia

A pesar de ser una de las ciudades más importantes de Eslovaquia, Kosice generalmente no aparece en la lista de las vacaciones de la mayoría de los viajeros. Sin embargo, es perfecta para quienes gustan de admirar de arquitectura barroca y art nouveau. Cuenta con una catedral del siglo XIV, un zoológico, el Museo de Eslovaquia Oriental y el Museo Técnico Eslovaco.

Frente al State Theatre hay una “fuente de canto” con música sincronizada. Kosice fue Capital Europea de la Cultura en el año 2013.

Aarhus, Dinamarca

Esta ciudad también fue nombrada Capital Europea de la Cultura, apenas el año pasado. Sus puntos destacados incluyen el Museo ARoS, que data de 1859 y es el museo público más antiguo de Dinamarca, un gran jardín botánico, y la preciosa playa Bellevue Beach, a 5 km al norte de la ciudad. Para los que buscan un lugar en donde comer o charlar, el café Kahler Spisesalon es el lugar adecuado.

Varsovia, Polonia

La capital de Polonia es una de las más bellas del mundo y es una de las ciudades más importantes en la historia europea. Las atracciones de Varsovia incluyen el pueblo antiguo, reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial, el extraordinario Palacio de la Cultura y la Ciencia, paseos por el río Vístula, el Museo Nacional de primer orden y el Museo Fryderyk Chopin.

Rovaniemi, Finlandia

Esta es la puerta de entrada a la Laponia finlandesa. Rovaniemi es la “ciudad natal oficial de Papá Noel (o Santa Claus)” y cuenta con la Villa de Santa Claus, iglús y lagos congelados. Es una buena opción para los amantes de la naturaleza con paseos en raquetas de nieve, trineo tirado por perros husky.

Leópolis, Ucrania

En el oeste de Ucrania, muy lejos de Crimea, se encuentra Leópolis, una ciudad con hermosas iglesias antiguas, una espléndida plaza del mercado medieval, monasterios y museos. Una visita al Alto Castillo para ver la ciudad desde arriba es algo que no se debe dejar pasar, al igual que un viaje al cementerio de Lychakiv, que data de 1786 con sus impactantes lápidas decoradas con esculturas.

Tirana, Albania

La capital de Albania es para aquellos con espíritu aventurero. Además de visitar los museos históricos y hacer un recorrido a pie por Bulevardi Deshmoret que cuenta con edificios de la era comunista, se recomienda una visita a Bunk’Art, un museo de arte moderno e historia moderna ubicado en un antiguo búnker de la Guerra Fría. En la plaza Skanderbeg, en el centro de la ciudad, se puede disfrutar de la ópera.

Bari, Italia

En la costa este de Italia, se ubica Bari, capital de la región de Puglia. Aquí puedes disfrutar de excelente comida regional y pasear por sus senderos laberínticos, que se asoman a la espléndida Basílica de San Nicola del siglo XII y al castillo medieval de Bari. Hay una playa al este del centro de la ciudad.

Burgas, Bulgaria

La mayoría de la gente vuela a Bourgas para de ahí dirigirse a uno de los resorts de playa del Mar Negro, como Sunny Beach o Golden Sands. Sin embargo, poca gente se queda en Bourgas. Este destino cuenta con la llamativa Iglesia de San Cirilo y Metodio y un intrigante Museo Etnográfico. También hay cafeterías, hoteles con buena relación calidad-precio, discotecas y una playa.

Esmirna, Turquía

Una lira turca cuesta aproximadamente 3 pesos, por lo que puede convenir viajar a este país en lugar de otros que usan monedas más caras, como el euro. Muchos viajan a la zona para visitar las hermosas playas de arena de la península de Cesme, pero no todos visitan la ciudad de Esmirna, la tercera más grande de Turquía. Esta está llena de cultura, castillos, mezquitas y sitios arqueológicos. Las ruinas de Éfeso al sur de la ciudad fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el Templo de Artemisa es una de las siete maravillas antiguas del mundo.

Así que ya lo sabes, si quieres viajar a Europa pero no te interesa hacer muchos gastos ni ver ciudades plagadas de turistas, puedes elegir uno de estos destinos.

También te puede interesar: Museo de Orsay en París es nombrado el mejor museo del mundo