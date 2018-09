“Mexamericanos”, los otros mexicanos que viven en el corazón de EU

37,5 millones de habitantes de origen mexicano viven en EU, según estiman Pew Research Center, con base en Washington, EE.UU., y el Instituto Nacional Electoral de México (INE). Estas personas no son mexicanos ni estadounidenses, son “mexamericanos”.

No son estadounidenses, pero tampoco, en sentido estricto, mexicanos. Tienen un lenguaje propio, mezcla de inglés y español, referentes culturales que no son precisamente mexicanos, ni norteamericanos, son “mexamericanos” un grupo de 37.5 millones de habitantes en EU.

Las periodista Fey Berman es autora de “Mexamérica, una cultura naciendo” (2017), un libro que logra explorar la historia, siempre diversa, de mexicanos que viven en Estados Unidos. En 16 relatos y entrevistas realizadas a lo largo de 10 años, Berman rescata el concepto “Mexamérica”, introducido en 1981 por el periodista Joel Garreau.

La historia del libro también es la historia de su autora. Berman, como miles de inmigrantes, nació en la Ciudad de México, pero se mudó a Nueva York hace 3 décadas, y durante todo este tiempo ha buscado, y encontrado, una identidad propia, justo en medio de la mexicana y la estadounidense.

En entrevista para la BBC, la autora consideró que ahora es más importante que nunca importante hablar en este momento, cuando el presidente Trump continúa con su cruzada en contra de los inmigrantes, mexicanos y de todo el mundo.

“Es más urgente que nunca hablar de ello, cuando somos, oficialmente, víctimas de racismo, de prejuicios, de estereotipos… y cuando resulta más importante resolver la situación de los indocumentados”, precisó la periodista.

Una cultura en busca de su identidad

Sobre las supuestas contradicciones que implica ser mexicano y vivir el American Way of life, Berman es tajante: es lo más humano del planeta.

“Yo le tengo cariño a ciertas cosas de México y de Estados Unidos, y a otras no. Quienes somos inmigrantes siempre tenemos un pie de un lado y un pie del otro. Estamos buscando nuestra propia identidad. Y ahora es más urgente que nunca hablar de ello”.

Y es que para la autora, la diversidad enriquece las culturas. Estados Unidos, dice, vivió una época gloriosa porque se nutría constantemente de inmigrantes que le brindaban ideas nuevas y novedosas formas de vida.

“Después de vivir varios años en Estados Unidos me di cuenta de que ya no soy mexicana. Sé decirte a dónde ir de vacaciones, pero no estoy al día en la vida cotidiana de México. Llevo aquí décadas”, comenta la autora.

“Entonces, ¿qué soy? No me siento cien por ciento gringa, aunque soy güerita. La parte mexicana, los 20 años de mi vida que estuve en México, donde fui educada, donde aprendí mi lengua materna, el español, colorea quien soy”, puntualiza Berman.

