Karime Macías, la exprimera dama de Veracruz, no vive oculta como un fantasma. Luego de la caída de su esposo, el exgobernador Javier Duarte, acusado de desvío de dinero por millones de pesos, Karime ha sido vista en más de una ocasión en Londres.

En mayo de este año, se dieron a conocer vídeos y fotografías que mostraban la lujosa vida de Macías en Londres, quien en ese entonces vivía junto con sus hijos en uno de los barrios más exclusivos de Londres, muy cerca de la residencia de la Reina Isabel.

En ese entonces, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que su gasto mensual asciende a un millón 620 mil pesos. Yunes presentó fotos de Macías y afirmó que vivía en el número 10 de Wilbraham Place, en Belgrave y que sus hijos toman clases en el Eaton Square School, uno de los colegios más caros de Reino Unido.

Meses más tarde, el comunicado Carlos Loret de Mola ha dado a conocer una nueva imagen de Macías, en la que se le observa en el Metro de Londres, en Reino Unido.

Sobre la imagen no se conocen mayores detalles, sólo se puede apreciar a la exprimera dama de Veracruz en uno de los vagones del metro, leyendo The New Yorker. Aunque no se sabe con exactitud cuándo fue registrada la imagen, la edición de la revista que tiene en las manos es del 3 de septiembre de 2018.

Cabe destacar que Karime Macías cuenta una orden de aprehensión en su contra en el estado de Veracruz, y se encuentra bajo investigación por un presunto fraude cometido contra el gobierno estatal, por una cifra superior a los 112 millones de pesos.

Las autoridades de Veracruz han pedido que se extradite a Karime Macías, pero la PGR no ha solicitado a Londres su extradición.

Mientras tanto, su esposo, Javier Duarte, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero.