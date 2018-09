Desde hace cuatro décadas, los restos de Franco, considerado por muchos como uno de los mayores dictadores de la historia y un héroe por otros, descansan en el Valle de los Caídos, a las afueras de Madrid.

¿Qué hacer con los restos de Francisco Franco? Uno de los mayores dilemas históricos y sociales de la España actual parece haber llegado, por fin, a una resolución.

El Congreso español avaló este jueves, con abstenciones del PP y Ciudadanos, el decreto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 24 de agosto que modifica la Ley de Memoria Histórica y que permitirá exhumar los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Tras intensos debates sobre la posibilidad de exhumar el cuerpo de Franco, este jueves el Congreso español ha avalado una iniciativa del nuevo Gobierno español, con lo que ahora la familia del dictador tendrá un plazo de 15 días para hacerse cargo de sus restos, de otra forma, se elegirá un “lugar digno y respetuoso” para enterrarlo de nueva cuenta.

Tras darse a conocer el decreto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que no habrá “paz sin justicia” mientras se mantenga la “atroz anomalía” que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas, al tiempo que ha criticado a PP y Ciudadanos por “ponerse de perfil” frente a la dictadura.

En respuesta, el PP y Ciudadanos criticaron que la exhumación de Franco se haga por decreto cuando no está justificada su urgencia 43 años después de su muerte y han acusado a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, de utilizar este asunto como una “cortina de humo” para tapar su “incompetencia y su debilidad”.

Por su parte, Adriana Lastra, del Partido Socialista Obrero Español, ha revirado que:

“Ciudadanos y el PP están compitiendo por los votos de la extrema derecha, y no merece la pena, no son tantos. Esta medida no divide a la sociedad española, sino a su grupo, y es una vergüenza que defiendan tener a un golpista, a un genocida, a las afueras de Madrid. Impensable que eso pasara en Berlín”, ha continuado Lastra.