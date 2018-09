Estados Unidos.- La costa sudeste de Estados Unidos está en alerta máxima por la llegada de Florence a sus costas. Fuertes inundaciones y desenas de damnificados ha dejado los brazos del ciclón que impactó tierra la mañana del jueves y mantiene en riesgo de una gran devastación a pesar de haberse degradado a huracán categoría 1.

Florence mantiene su trayectoria y amenaza con marejadas ciclónicas que atentan contra la vida por el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables por las ráfagas de entre entre 127 y 131 kilómetros por hora en Cabo Lookout y Topsail Beach, North Carolina.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29″). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9

