Revista Time es comprada por fundador de Salesforce por 190 millones de dólares

Marc Benioff, director general y fundador de la empresa de tecnología Salesforce, compró la revista Time por 190 millones de dólares.

Nueva York, Estados Unidos .- El millonario Marc Benioff, quien es reconocido como el fundador de la empresa especializada en software empresarial Salesforce, compró junto con su esposa Lynne, la revista Time, informó el grupo de medios y mercadotecnia estadounidense Meredith, quienes adquirieron el magazine hace menos de ocho meses.

También te puede interesar : Time nombra ‘Persona del año’ a aquellos que denuncian acoso sexual

De acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo fue por 190 millones de dólares y añade que la empresa que también edita revistas como People and Better Homes & Garden anunció el pasado mes de marzo que estaba buscando un comprador para cuatro revistas, incluyendo Time, Fortune y Sports Illustrated, mismas que fueron adquiridas por el conglomerado hace menos de cuatro meses.

A través de un comunicado añadieron que; “El señor y la señora Benioff no participarán en las actividades cotidianas de la revista ni en las decisiones editoriales, que permanecerán en manos del equipo de gestión actual de Time“, dijo Meredith, y agregó que la compra se hará en efectivo.

Artículo relacionado : Revista Time pide retirar portada falsa exhibida en clubes de Trump