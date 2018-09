Trump ya encontró quién podría pagar su muro y no sería México

Ciudad de México.- México se ha negado sistemáticamente aceptar que de alguna manera aportará los fondos necesarios para la construcción del muro fronterizo con Estados Unidos, una idea que desde su campaña presidencial, Donald Trump la manejó como la panacea para los problemas migratorias que afectan a su país.

Tampoco ha logrado convencer a los miembros del Congreso de destinar fondos para esta mega obra, con lo que sus opciones más viables de financiamiento se han cerrado. Sin embargo, hay una nueva opción para que Trump cuente con los recursos para materializar su sueño.

Esto tendría que ver con la guerra comercial que ha comenzado en contra de prácticamente todos sus socios comerciales alrededor del mundo y sobre todo, su agresiva política arancelaria en contra de China.

Según las estimaciones de la administración Trump, el muro fronterizo tendrá un costo total de 33 mil millones de dólares, dinero que hasta el momento no han podido conseguir, ni siquiera para la primera fase de construcción que estiman cueste unos 18 mil millones de dólares.

Pero podría haber una solución muy cercana, ya que la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés) señaló en una publicación que el secreto oculto tras la guerra arancelaria, podría ser que destinarán parte de esos fondos para financiar el proyecto del muro fronterizo.

Según sus cálculos, tan solo los gravámenes de 10 por ciento que comenzarán aplicarse a productos chinos a partir del 24 de septiembre, generarán 19 mil 721 millones de dólares en un año, cifra suficiente para cubrir la primera fase del muro.

Pero una vez que suban a 25 por ciento en el próximo año, captará Estados Unidos 49 mil 304 millones de dólares en un año, más los otros aranceles al acero, aluminio, lavadoras y paneles solares, la cifra asciende hasta 71.1 mil millones de dólares anuales.

“Esta cifra podría ser suficiente para cubrir el costo total del muro fronterizo entre México y Estados Unidos”, señaló la FAS.

Sin que esta posibilidad sea cierta o que sea una postura oficial, lo cierto es que en el ámbito político de los Estados Unidos, el muro fronterizo no es una prioridad para el Congreso de ese país.

En los trabajos para la conformación del presupuesto del próximo año, los legisladores no incluyeron ninguna partida especial para la construcción del muro, algo que a Donald Trump enfureció y arremetió contra los representantes.

Por lo que el presidente de los Estados Unidos calificó el proyecto de presupuesto como “ridículo” por no incluir el dinero para costear su propuesta de construir un muro a lo largo de la frontera sur del país y culpó a los demócratas por bloquearlo, instando a sus colegas republicanos a “ponerse duros” contra ellos.

