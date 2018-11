Crece el rumor de que Donald Trump imponga aranceles a los autos nuevos

Ciudad de México.- Desde Europa ha crecido el rumor de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya está en la última etapa de análisis para definir cuándo anunciará los nuevos aranceles a las importaciones de autos nuevos.

Esto luego de que la revista alemana Wirtschaftswoche, publicó información en donde según sus fuentes, Trump ya tiene el informe de la investigación del Departamento de Comercio de Estados Unidos en su “escritorio”, lo que hace suponer que los aranceles son un caso inminente.

Pero de acuerdo a la agencia Reuters, la fecha probable para que Trump anuncie esta nueva carga fiscal a las importaciones de autos nuevos, podría ser la primera semana de diciembre, una vez que concluya la cumbre del G20 en Argentina.

Además, en esa misma reunión de líderes de los países más poderosos, se tiene planeado que se firme el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que daría mayor seguridad a los socios de Norteamérica de poder librar estos aranceles.

Así, según la información de esta agencia, “el informe recomendaba una tarifa del 25 por ciento a las importaciones de autos provenientes de todos los países, excepto Canadá y México”.

También contempla no gravar los autos procedentes de Japón y la Unión Europea (UE), con quienes ha comenzado los trabajos de acercamiento, por lo que no habría aranceles para ellos “mientras logra progresos constructivos en negociaciones comerciales”, dice Reuters.

Dado que el ambiente se ha enrarecido con las decisiones de General Motors de cerrar plantas, despedir personal y reducir sus presupuestos en Estados Unidos, pero seguir con sus inversiones en México, por lo que Donald Trump ha tomado esto como una medida equivocada por parte de la armadora de autos.

Según el mandatario estadounidense, estas decisiones han provocado que ya se están “estudiando medidas arancelarias a los automóviles” y recriminó a GM que gracias al apoyo del gobierno federal, pudo superar una de sus peores crisis financieras.

“Si GM no quiere mantener sus empleos en Estados Unidos, deberían devolver el rescate de 11 mil 200 millones de dólares que fue financiado por los contribuyentes estadounidenses”, dijo el mandatario.

