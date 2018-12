El cierre del gobierno de Estados Unidos parece ser una lucha de resistencia, quién aguanta más la presión, ¿la presidencia o el Congreso?

Si Donald Trump hubiera enviado su más reciente tuit hace un año, las reacciones en la divisa mexicana hubiera sido desfavorable; sin embargo, a unos cuántos días de que termine el 2018 y con nuevo Jefe de Estado, parece que ya no causa ni un rasguño.

La guerra es ahora interna. La estrategia del presidente Trump de amenazar a México para hacerlo costear el muro, pasó a ejercer presión al Congreso para liberar presupuesto para la construcción, una disputa que ha mantenido cerrado al gobierno por cinco días y sin señales de cambio.

“Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para construir el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias con las que el país tiene que lidiar”, publicó en su cuenta de Twitter.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

Los senadores demócratas se han negado a ceder ante las presiones de Trump y rechazan categóricamente aprobar una partida de 5 mil millones de dólares para la construcción del muro con México, una promesa que el magnate no le ha podido cumplir a sus seguidores en dos años de gobierno.

Pero parece que el primer mandatario estadounidense busca demostrar a su electorado que aún es quien lleva la batuta en la relación con México.

En tuit siguientes Trump argumentó que Estados Unidos pierde mucho dinero en comercio con México bajo el acuerdo del TLCAN, por lo que consideraría un cierre total de la frontera. Además arremetió en contra de los gobiernos centroamericanos.

“Los Estados Unidos pierden tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero proveniente de las drogas, que sería muchas veces más que esa cantidad), que consideraría cerrar la frontera sur como una Operación. “Construimos un muro o cerrar la frontera sur. Traer nuestra industria del automóvil de nuevo en los Estados Unidos donde pertenece. Regrese al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y empleos fueran enviados tan tontamente a México. O construimos (terminamos) el Muro o cerramos el la frontera. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos, sino que se llevan nuestro dinero. Se dice que se está formando una nueva Caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos 3 países, ¡aprovechando los EE. UU. Durante años!”

….The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

…..close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al respecto señaló que la relación que su gobierno mantiene con Los Estados Unidos es de amplia cortesía y cooperación. “Por eso cuidamos mucho nuestra relación. Dese luego vamos a defender siempre nuestra soberanía, en el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestro respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida y a migrar. Vamos siempre a proteger a migrantes y a defender sus derechos humanos”, indicó desde Palacio Nacional.