Trump busca selecto grupo de migrantes para darles ciudadanía

México .- Lo último en relación a este tema es el presupuesto para el muro fronterizo, de cual Trump pide que se apruebe poco menos de seis mil millones de dólares, pero los demócratas solo le quieren dar mil 300 millones de dólares, generando un cierre temporal del gobierno hasta que no se cumple su mandato.

Además de que el año pasado muchas familias migrantes sufrieron la masiva deportación a sus lugares de origen y la derogación del programa “Dreamers”, todo en pro de “Make America Great Again”.

Y esta misma frase no esta tan alejada de la última idea que tuvo el mandatario recientemente, pues ahora dijo que otorgará visas un selecto grupo de migrantes.

El plan es el siguiente: se van a hacer cambios en las visas “H1-B”, mismas que se otorgan de manera temporal para inmigrantes con altos niveles de educación y así puedan trabajar en EU e incluso obtener la ciudadanía gringa.

“Los titulares de (visas) H1-B en Estados Unidos pueden estar tranquilos de que pronto se vienen cambios que darán tanto simplicidad como certidumbre a su estadía, incluyendo un posible camino a la ciudadanía. Queremos alentar a personas talentosas y altamente especializadas a aspirar a opciones de carreras en Estados Unidos”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2019