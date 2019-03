Zidane al rescate del Real Madrid, el técnico francés regresa como técnico del conjunto merengue

Ante los fracasos en la Champions League y en la Liga española, fue eliminado de la primera y se encuentra a 13 puntos del puntero en la segunda, equipo del Real Madrid anunció que Zinedine Zidane vuelve a ser su director técnico.

Madrid, España .- A través de sus redes sociales el equipo español del Real Madrid confirmó lo que era un secreto a voces, el despido de Santiago Solari como director técnico del equipo y la contratación del francés Zinedine Zidane como nuevo entrenador.

El anunció se da a menos de una semana de que el conjunto fuera eliminado en octavos de final de la Champions League, y que sufriera dos derrotas ante su rival mas acérrimo, el Barcelona, una de las cuales lo dejó fuera de la Copa del Rey y la otra lo alejo de la punta de la Liga española, misma que es liderada por el conjunto catalán.

“El Real Madrid agradece el trabajo realizado por Santiago Solari y el compromiso y la lealtad que siempre mostró a esta que es su casa. La Junta Directiva acordó también el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador”, se lee en el comunicado oficial del conjunto deportivo.

Zidane como estratega madridista consiguió en dos años (2016-2018) ganar el tricampeonato de Champions League, una Liga de España, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y el bicampeonato del Mundial de Clubes de la FIFA.

💬 Zidane: “Mi ambición y la ilusión que tengo por volver a entrenar, nadie me las va a quitar”.#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/ZQcb12hYLn — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 11 de marzo de 2019

Al ser presentado como el nuevo estratega del Madrid, Zidane aseguró que que volvió a tomar las riendas de Real Madrid por amor al club.

“Quiero ser claro en esto. Cuando me fui era el momento necesario para mí, para el vestuario y los jugadores. Lo necesitaban. No era porque a mí me gustara marcharme”, comentó “Zizou” en su presentación.

Añadió que después de dos años y medio y ganar casi todo había que cambiar algo. “Tuve varias propuestas, pero no he querido marcharme a otro equipo”. Sobre la vuelta del goleador portugués Cristiano Ronaldo, fue tajante y aseguró que por ahora no hablará de fichajes para el equipo, aunque recalcó que el astro lusitano es una leyenda del Madrid.