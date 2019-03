Estados Unidos encabeza una estrategia internacional que desconoce el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y busca llevar al poder a Juan Guaidó, que cuenta ya con el apoyo de al menos 50 países tanto en América como en Europa.

A lo largo de esta semana todo el personal diplomático de Estados Unidos será retirado de la embajada de Caracas, debido al “deterioro de la situación” en Venezuela, confirmó el gobierno de Donald Trump.

La profunda crisis política y social que se vive en el país latinoamericano llegó a un pico a finales de enero, cuando Juan Guaidó, líder del Parlamento venezolano, se declaró presidente interino de Venezuela y descalificó las elecciones que llevaron a la reelección del presidente chavista, Nicolás Maduro.

Guaidó contó casi de inmediato con el respaldo de Estados Unidos y de varias naciones en todo el mundo, que han desconocido los resultados de las elecciones en Venezuela y el liderazgo de Maduro. El apoyo a Guaidó intensificó las tensiones entre el gobierno venezolano y estadounidense, cuyas relaciones llevan ya varios años estancadas por las diferencias políticas.

Finalmente, este lunes el gobierno de EU anunció que retirará a lo largo de la semana al personal diplómatico que todavía permanece en la embajada de Caracas, debido a que su presencia, se afirma, significa un “obstáculo” para la estrategia de Washington.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019