Canadá solicita a las aerolíneas limitar el uso de los Boeing 737 MAX

Las zonas en donde se permite el uso del Boeing 737 MAX se han reducido dramáticamente en los últimos días, esto debido a los dos accidentes que tuvieron aeronaves de este modelo en menos de 6 meses, por ello Canadá anunció que cerró su espacio aéreo, de “manera inmediata” y “hasta nuevo aviso” a dichos aviones.

El accidente del vuelo ET302, de Ethiopian Airlines, acontecido el pasado 10 de marzo y en donde fallecieron 157 personas, provocó que más de quince naciones solicitarán de inmediato que este modelo no fuera utilizado en viajes comerciales y ahora las autoridades canadienses se unieron a este llamado.

Marc Garneau, ministro de Transporte, explicó que esta decisión se tomó después de recibir nuevos datos sobre las circunstancias de ese accidente, en donde entre los fallecidos se encontraban 18 canadienses, esta medida implica la prohibición para los Boeing 737 MAX 8 o MAX 9 de operar en aeropuertos, así como sobrevolar el espacio aéreo del país gobernado por Justin Trudeau.

WATCH: Flight radar shows the moment aviation authorities ground the Boeing 737 MAX⁣ after the fatal Ethiopian Airlines crash.

The U.S. still backs the "continued airworthiness" of the plane

